Macron rieletto presidente della Francia. Il discorso della vittoria in diretta

La festa ai piedi della Tour Eiffel per il secondo mandato del presidente uscente, che ha battuto Marine Le Pen per la seconda volta

Emmanuel Macron è stato rieletto presidente della Repubblica francese. Per la seconda volta consecutiva il candidato della République en marche ha avuto la meglio sulla sua rivale sovranista, Marine Le Pen, leader del Rassemblement national. Secondo gli exit poll, il presidente ha ottenuto il 58 per cento dei voti contro il 41 per cento della Le Pen.

Per festeggiare la sua rielezione, Macron ha optato per il Champ-de-Mars, ai piedi della Tour Eiffel, e accanto al Grand Palais Éphémère, padiglione espositivo temporaneo costruito per ospitare mostre ed eventi culturali mentre il Grand Palais viene rinnovato. Tra la folla si canta “Et un et deux et cinq ans de plus”. Dagli altoparlanti suonano i Daft Punk: " One more time". E poi arriva il presidente, accompagnato da un drappello di giovani e giovanissimi. E' il suo biglietto da visita. E infatti annuncia subito che il suo nuovo mandato si concentrerà sull'ecologia, i giovani, la riconciliazione della Francia. "Il voto di oggi ci impone di rispondere alla rabbia che si è espressa", dice il presidente eletto. Il presidente ha ringraziato, commuovendosi, i suoi elettori, arrivando al palco sulle note dell’Inno alla gioia. Niente fischi a Marine Le Pen, ha detto, “sarò il presidente di tutti i francesi”. L’estrema destra è stata battuta, i prossimi cinque anni saranno duri e diversi dai cinque passati.

Macr0n sa che tra chi l'ha votato c'è anche chi l'ha fatto solo per mettere un argine al sovranismo del RN. E che sarà anche necessario "rispondere" al "silenzio" degli elettori che si sono astenuti al ballottaggio. Sul tavolo, con una guerra in corso alle porte dell'Europa, già aspettando i dossier su energia, lavoro, pensioni ed esercito comunitario.

Leggi anche: Elezioni francesi, Macron rieletto presidente Mauro Zanon

La leader della destra ha ammesso la sconfitta ma ha rilanciato la sfida. "La partita non è ancora finita, tra poche settimane ci saranno le elezioni legislative", ha dichiarato Marine Le Pen. "Stasera diamo il via alla grande battaglia elettorale delle elezioni legislative. Combatterò questa battaglia con Jordan Bardella. Il Rassemblement National lavorerà per unire tutti coloro che, da qualunque parte provengano, vogliono opporsi alla politica di Emmanuel Macron", ha aggiunto.

"Non rassegniamoci. Al contrario. Entrate nell'azione massicciamente", ha ribattuto anche Mélenchon. "La democrazia ci può dare l'opportunità di cambiare direzione. Il terzo turno inizia oggi. Il 12 e il 19 giugno si svolgeranno le elezioni legislative e potete battere Macron e scegliere un'altra strada. Un altro mondo è ancora possibile se saranno eletti a maggioranza i deputati della nuova Unione popolare che deve ampliarsi".