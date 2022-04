Ambiente e dipendenza dalla Russia. L'irresponsabilità della Germania sul nucleare

La Germania sembra pronta a confermare l’uscita definitiva dal nucleare entro la fine dell’anno. Il cancelliere Olaf Scholz ha detto che allungare la vita delle centrali “non sarebbe un buon piano”. E’ probabile che Scholz paghi pegno ai numeri in Parlamento e alla stabilità della coalizione, di cui fanno parte i Verdi, che lo sostiene. E’ possibile anche che l’opinione pubblica tedesca ne sia ancora convinta, anche se gli ultimi sondaggi mostrano un supporto crescente per l’atomo. Ciò non toglie che si tratti di una scelta irresponsabile nel contesto attuale.

In Germania sono operative tre centrali nucleari, per una potenza complessiva di circa 4 GW. Altre tre, di potenza analoga, sono state spente lo scorso 1 gennaio. Nel 2021 l’atomo ha prodotto circa 65 TWh di energia, corrispondenti al 12 per cento dei 518 TWh immessi in rete. Quest’anno, a causa dell’uscita di scena di metà della flotta nucleare, ci si attende un output attorno ai 30 TWh, che potrebbe venir meno già dal 2023.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE