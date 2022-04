La recessione non preoccupa Berlino, ma la proposta europea d'embargo slitta ancora

La Germania non rinuncia al gas russo per salvare i vantaggi competitivi, e il rischio militare ricade su altri

Bruxelles. Durante la crisi della zona euro, la Germania ha avuto una giusta fissazione per l’azzardo morale dei paesi del sud, che vivevano a debito al di sopra dei loro mezzi, sfruttando il vantaggio di appartenere alla moneta unica. E’ stata una delle ragioni all’origine delle politiche di riforme e austerità imposte alla Grecia e altri paesi in cambio dei salvataggi europei. L’azzardo morale rimane al cuore della politica tedesca in Europa anche con il governo di Olaf Scholz, che sia sul Recovery fund o sul completamento dell’unione bancaria. Eppure la relazione energetica della Germania con la Russia è anch’essa una storia di azzardo morale, che impedisce all’Ue di smettere di finanziare la guerra di Vladimir Putin con un embargo immediato e totale su gas e petrolio.