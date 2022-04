Imprenditori, niente paura: l'embargo si può fare. Parla Passera

“Se le democrazie dessero un segnale unitario come l’embargo sul gas russo, offrirebbero un grande contributo alla fine della guerra che altrimenti non potrà che degenerare ulteriormente. Dobbiamo essere pronti anche a ridurre o spegnere riscaldamento e condizionatori per dimostrare a Putin che siamo Churchill e non Chamberlain”. Corrado Passera, banchiere di vasta esperienza, già ministro dello Sviluppo economico nel governo Monti, fondatore di Illimity Bank, parla con il Foglio a latere della presentazione che si è svolta ieri a Milano della sua nuova impresa immobiliare digitale. Sembra non avere dubbi sulla necessità che i paesi occidentali hanno di liberarsi dal ricatto del gas per poter innalzare il livello delle sanzioni contro la Russia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE