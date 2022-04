Enrico Letta spiega al Foglio perché chiudere i rubinetti del gas russo

Noccioline. Guy Verhofstadt, appassionato europarlamentare belga che da anni ha messo nel mirino della sua formidabile arte retorica le follie dei populisti schiavi del nazionalismo e le timidezze degli europeisti specializzati in pavidità, ieri, pochi minuti dopo l’annuncio fatto dal presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, relativo alla scelta di vietare l’importazione del carbone dalla Russia, ha offerto alle agenzie una dichiarazione tanto dura quanto drammaticamente condivisibile: “Vietare il carbone come propone la Commissione europea è una cosa da nulla se lo si confronta con il gas e il petrolio e sicuramente non fermerà i crimini di guerra di Putin”. Verhofstadt ha poi messo in rete un tweet con un’infografica da cui emerge che dal 24 febbraio a oggi, giorno dell’invasione dell’Ucraina, l’Unione europea ha pagato 19,3 miliardi di euro per i combustibili fossili alla Russia: 9 miliardi per il petrolio, 9,6 per il gas e solo 712 milioni per il carbone. Dunque, dice Verhofstadt, reagire alle immagini raccapriccianti di Bucha vietando l’importazione di carbone è come armarsi di noccioline contro un nemico accusato dagli ucraini di aver già utilizzato alcune armi chimiche.

