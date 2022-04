Bomba nucleare e gas, le armi spuntate di Putin

Lo Zar viene descritto come invincibile perché minaccia di sganciare l'atomica e di chiudere i rubinetti. Ma sa che non è l'unico ad avere l'atomica e che la Russia ha più bisogno dei nostri euro di quanto l'Europa abbia bisogno del suo gas

In larga parte dell’opinione pubblica occidentale pare ormai diffusa la sensazione di una sorta di invincibilità di Vladimir Putin, a causa di due armi: la bomba atomica e il gas. La prima sarebbe per lo zar la garanzia per vincere la guerra militare (può “sventrare l’Ucraina” pigiando un bottone), mentre la seconda sarebbe l’assicurazione per vincere la guerra economica contro l’occidente (può resistere alle sanzioni e lasciarci al freddo chiudendo i rubinetti).