Fermare il gas russo? Per il governo italiano l'embargo non è un tabù

Esiste una sola ragione per cui l’Europa debba continuare a pagare la guerra a Vladimir Putin? L'Italia è disposta a pagare un prezzo per proteggere la nostra libertà. Parlano Guerini, Franceschini, Carfagna, Garavaglia, Patuanelli, Orlando e Gelmini

La questione è molto semplice e senza troppi giri di parole potremmo sintetizzarla così: esiste una sola ragione al mondo per cui l’Europa debba continuare a pagare la guerra a Vladimir Putin? E, in subordine, esiste una sola ragione al mondo per cui l’Europa debba continuare a pagare alla Russia circa 800 milioni di euro al giorno per importare il suo gas e il suo petrolio?