Senza la Nato Putin sarebbe già nei dintorni di Cracovia, ma una via d'uscita va trovata

Regole elementari, ovvie, per accordi di pace con un nemico in guerra. Primo, non sopravvalutarlo e non sottovalutarlo. Secondo, trattarlo come un nemico e non come una “parte in causa” (non è una lite di condominio). Terzo, scegliere il momento giusto, opportuno, possibile, non offrirne in chiacchiera il pegno prima del tempo suo. Quarto, non perseguire l’umiliazione nazionale del nemico ma niente risparmiare ai suoi capi o al suo capo, sapendo che un accordo di compromesso, il solo al di fuori della capitolazione, legittima ma non toglie lo stigma al nemico aggressore. Si potrebbe continuare, si fosse in vena di manualistica strategica, ma non è indispensabile. Basta pensare che questi primi criteri minimi sono già tutti violati in chi parla oggi di accordo per mascherare la cupidigia di resa a discrezione dell’occidente (motivazioni del sentimento di soggezione, ammantato di pacifismo, grottesche e indifferenti).

