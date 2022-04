Gli abitanti intrappolati dentro Kherson ci raccontano l'occupazione russa

Odessa, dal nostro inviato. Il Foglio ha intervistato tre persone che abitano dentro Kherson, la prima città dell’Ucraina a essere occupata dai soldati russi il 2 marzo. Kherson, trecentomila abitanti, contigua alla Crimea, nel piano del presidente russo Vladimir Putin avrebbe dovuto essere un esempio positivo del fatto che gli ucraini sono pronti ad accogliere i suoi militari come liberatori. Non è così, gli abitanti protestano contro l’occupazione, le manifestazioni sono state represse con la violenza – c’è stato un morto – e la situazione è difficile. I collegamenti con il resto del paese sono stati bloccati, non si può entrare o uscire e anche se fosse possibile per raggiungere l’Ucraina non occupata bisognerebbe passare attraverso una linea del fronte molto attiva, dove si combatte con intensità. Le interviste sono state fatte in modo separato, il Foglio preferisce non pubblicare i nomi dei tre intervistati per non esporli a rappresaglie. Ecco che cosa dicono. A Kherson non ci sono combattimenti, ma si sentono bene gli scontri a poca distanza. E’ ancora sotto il controllo dei russi, che pattugliano ogni giorno le strade. Ci si aspetta che un giorno l’occupazione finirà e i russi saranno cacciati. Le televisioni ucraine sono state bloccate e anche le radio, ci si tiene informati con i social o grazie al passaparola. Gli anziani adesso guardano le tv russe, perché sono le sole disponibili. “Anche io la guardo per capire e vedo che persino i più democratici fra i russi ripetono sempre la solita cosa: l’Ucraina è nostra”.

