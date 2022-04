Macron, Draghi e la differenza tra due modelli di borghesia

Grazie a o nonostante? Sono entrambi fermamente europeisti. Sono entrambi orgogliosamente atlantisti. Sono entrambi sinceramente globalisti. E in questi giorni, in queste ore, in queste settimane, sono entrambi saldamente schierati a difesa dell’Ucraina, a difesa della democrazia e a difesa di tutto ciò che nell’ultimo mese è stato messo in discussione dall’aggressione della Russia. Eppure, nelle traiettorie parallele di Emmanuel Macron e Mario Draghi, il primo impegnato in prima persona in una campagna elettorale che si interromperà il 10 aprile, il secondo impegnato in prima persona a governare una campagna elettorale che si interromperà la prossima primavera, c’è un elemento importante che rende le due leadership molto diverse l’una dall’altra e quell’elemento coincide con il rapporto opposto coltivato dal presidente francese e dal capo di governo italiano con l’élite del proprio paese. Il Macron che arriva carico di aspettative, sogni, ambizioni e speranze al primo turno delle presidenziali è un Macron che può considerarsi espressione genuina della classe dirigente francese, che cinque anni fa fece una scommessa fortunata sull’ex banchiere della Rothschild.

