Dire no al Nimby per liberarsi di Putin (e del suo gas)

Cresce il numero degli impianti contestati: biogas e biometano in testa, ma tutte le rinnovabili non se la passano bene. Un report utile e la svolta necessaria

Se oggi è così difficile dire a Vladimir Putin che non vogliamo più il suo gas è anche per via dei “no” seminati negli anni dai professionisti del Nimby. La lentezza delle procedure burocratiche, su cui il governo intende intervenire per blindare i progetti che serviranno a costruire un’alternativa alle rotte del gas dell’est, concorrono solo in parte a rendere kafkiana qualsiasi richiesta di autorizzazione. L’altro aspetto sono le opposizioni locali – popolari, ambientaliste e spesso spalleggiate dalla politica senza distinzione di colore e partito – che troppe volte hanno osteggiato infrastrutture necessarie allo sviluppo del paese. Il gasdotto Tap – senza il quale oggi saremmo messi molto peggio di così in termini di prezzi e dipendenza da Mosca – è solo uno degli esempi più noti, ma gli impianti contestati sono molti di più.