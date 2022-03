Il piano dell'Italia senza gas russo

Ora corrono tutti, col portafogli in mano, dietro alle navi rigassificatore da affittare. Non ce ne sono proprio tante nel mondo e questo minuscolo mercato vede tanti governi in azione, compresi alcuni europei a rivaleggiare tra loro. Servono per i prossimi 18 mesi, se fossero case saremmo ancora nell’ambito dell’affitto breve. Ovviamente ce n’è bisogno per gestire il flusso di navi cariche di gas naturale liquefatto che arriveranno verso l’Europa, a partire da quelle americane per le quali si è impegnato lo stesso Joe Biden. Gli Usa sono diventati recentemente (per i tempi dell’economia dell’energia) esportatori di gas, ne producono circa 860 miliardi di metri cubi all’anno e ne esportano un centinaio. Finora l’Ue ne riceveva 35, ma l’impegno è per un aumento sostanziale, subito di altri 15 miliardi metri cubi per salire a 50, ed è bastato dirlo perché il prezzo del gas si desse una calmata. Ma, appunto, intanto tutti corrono a cercare gas dovunque sia possibile. I tedeschi, si dice, sono i più scatenati, per l’evidente strozzatura in cui si sono cacciati da soli con il pluridecennale investimento tutto sulla Russia. Quello stesso gas inopinatamente inserito tra i fossili da cui uscire al più presto ora è l’obiettivo di squadroni di negoziatori, mediatori, appaltatori europei. Un eccesso di lavorio in proprio che sta minando la possibilità di mantenere una quota rilevante di tutta l’operazione in capo a Bruxelles, malgrado gli sforzi di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE