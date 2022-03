Guerra in Ucraina, Biden va in Polonia e a Bruxelles si discute di energia

Il presidente ucraino Zelensky ringrazia i 27 ma bacchetta l'Ungheria. Oggi sarà annunciato l'accordo con gli Stati Uniti, che forniranno all'Unione europea più gnl per sostituire le importazioni russe

Ultimo aggiornamento alle 10.55

La giornata in breve

L'esercito ucraino sta riconquistando alcune città e posizioni difensive occupate dai russi a est di Kiev.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden oggi è a Rzeszów, in Polonia, un centinaio di chilometri dal confine con l’Ucraina, dove incontrerà i soldati americani e i profughi dall'Ucraina. Ieri Biden ha detto ai leader mondiali a Bruxelles che se la Russia dovesse usare armi chimiche o biologiche in Ucraina, Washington reagirà.

Gli Stati Uniti firmeranno un accordo sul gas con l'Europa

In un video discorso a tarda notte il presidente ucraino Zelensky ha chiesto al Consiglio dell'Ue a Bruxelles l'ingresso del suo paese nell'Unione. Zelensky ha ringraziato i 27 - a eccezione dell'Ungheria -, ma biasimato il ritardo con cui secondo lui si è mossa l'Europa: le sanzioni sono arrivate "un po' tardi"

Piatto forte della giornata al Consiglio europeo sarà il tema dell'energia. Proprio il settore su cui Zelensky vorrebbe più decisione da parte dell'Ue

Cine e India d'accordo sul cessate il fuoco

Il ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar ha detto questa mattina che India e Cina hanno concordato sull'importanza di un cessate il fuoco immediato in Ucraina, dopo aver avuto colloqui con il suo omologo cinese Wang Yi. Lo riporta l'agenzia Reuters. Sia la Cina sia l'India finora non hanno ancora condannato con fermezza l'invasione russa.

300 morti nel teatro di Mariupol

Un aggiornamento sull'attacco della scorsa settimana al teatro di Mariupol, dove si stavano rifugiando centinaia di persone . Fino ad ora, non era stato rilasciato alcun bilancio delle vittime poiché i detriti e i continui bombardamenti hanno reso difficile la verifica. Oggi i funzionari ucraini affermano che circa 300 persone potrebbero essere morte nell'attacco russo.

Sul terreno

Il ministero della Difesa del Regno Unito ha pubblicato il suo ultimo intelligence update sulla guerra, affermando che l'Ucraina è stata in grado di riconquistare città e posizioni difensive a est della capitale e ha avuto un certo successo nel respingere le forze russe dalla terra che avevano preso a nord-ovest di Kyiv. Gli ucraini dicono di avere già recuperato il controllo di Irpin (ormai pressoché rasa al suolo dagli attacchi russi). L'analisi del Regno Unito aggiunge che le linee di approvvigionamento della Russia sono troppo estese ed esposte.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/shZZIe6cBq



#StandWithUkraine pic.twitter.com/gdCRYuQvvp — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 25, 2022

La Russia sostiene di aver utilizzato i missili da crociera "Kalibr" per distruggere un importante deposito di carburante fuori Kyiv. Il portavoce del ministero Igor Konashenkov ha detto in un briefing che l'attacco è avvenuto giovedì sera con missili lanciati dal mare. Konashenkov ha detto che il deposito è stato utilizzato per rifornire le forze armate ucraine nel centro del paese.

L'accordo America Europa sul gas

"Unire le nostre economie e i nostri popoli perché abbiamo valori condivisi". La visione in fondo è questa. Gli americani vogliono dare un appoggio all'Europa perché si possa ridurre dipendenza dal gas russo, dice il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in conferenza con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. "L'Euorpa riduca la sua dipendenza dal gas russo prima possibile e non dimentichi il suo ruolo", aggiunge. "Cercheremo di assicurare 15 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto quest'anno. E, se l'Europa si stacca da Mosca, provvederemo 15 miliardi l'anno fino 2030. Cercheremo di avere riserve e migliorare altre energie pulite. L'uso del gas non è in conflitto con gli obiettivi climatici che vogliamo raggiungere. Cercheremo anche di fare in modo che in Ue ci siano le infrastrutture necessarie".

"Annuncio pubblicamente che aiuteremo l'Ue nella gestione in sicurezza del flusso dei dati, vogliamo promuovere crescita e innovazione in Europa e Stati Uniti", aggiunge Biden.

"Vogliamo allontanarci dalla Russia attraverso amici affidabili", risponde von der Leyen. "L'invio di 15 miliardi di metri cubi di gas dall'America ci permetterà di farlo, non solo per il prossimo inverno ma nei prossimi anni. Sostituiremo un terzo dell'energia che riceviamo da Mosca. Ci renderemo indipendenti e vedremo anche un futuro più verde. L'infrastruttura che utilizza il gas oggi può essere dirottato sull'idrogeno pulito domani, è un'investimento importante. Un'azione che rafforza democrazia e libertà nel mondo".

Oggi Biden sarà in Polonia

Oggi il presidente americano Joe Biden sarà in Polonia. Nel pomeriggio incontrerà le truppe americane a Rzeszow, vicino al confine con l'Ucraina. Quei militari "a difesa del fianco orientale della Nato", come ricorda la Casa Bianca. Ad accogliere Biden ci sarà il presidente polacco Andrzej Duda.

Dopo gli anni di disinteresse trumpiano, spesso in contrasto con l'Ue, gli Stati Uniti sono tornati coinvolti nella sicurezza europea. Questo è stato più o meno il messaggio del presidente Biden nella sua corsa tra i vertici di G7, Ue e Nato a Bruxelles giovedì e in Polonia oggi. La visita americana ha duplice scopo: simbolico, come dimostrazione di unità occidentale di fronte all'attacco del Cremlino all'Ucraina, e ai valori liberali. Pratico, in termini di sicurezza - sia energetica sia di difesa.

Zelensky bacchetta l'Ungheria di Orbán: decidi da che parte stare

Nel comunicato conclusivo del primo dei due giorni del vertice del Consiglio europeo di Bruxelles, l'Ue assicura che "continuerà a fornire aiuti finanziari, politici, materiali e umanitari all'Ucraina"; che resterà "al fianco" di Kiev "e del suo popolo, confermando la dichiarazione di Versailles e riconoscendo le aspirazioni ucraine d'ingresso nell'Unione europea".

In un video discorso a tarda notte il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha biasimato il ritardo con cui secondo lui si è mossa l'Europa. "Avete bloccato il Nord Stream 2 e ve ne siamo grati, ma è stato fatto un po' tardi - ha detto Zelensky in un video rivolto agli stati membri Ue. Perché se fosse stato fatto in tempo, la Russia non avrebbe creato una crisi del gas". Tuttavia ha ringraziato i 27 per ciò che stanno facendo per l'Ucraina, a eccezione dell'Ungheria. Zelensky ha criticato il premier ungherese Viktor Orban per la sua posizione rispetto a Mosca. "Esiti a decidere se imporre sanzioni o no? A decidere se far passare le armi o no? Se commerciare con la Russia? Non c'è tempo per esitare - ha incalzato Zelensky -, è tempo di decidere".



Il dossier energia

La presidente della Commissione ha detto ieri che oggi sarà annunciato un nuovo accordo con Washington. Gli Stati Uniti forniranno all'Unione europea più gas naturale liquefatto (gnl) per sostituire le importazioni russe. Secondo quanto riportato da Reuters, l'America fornirà almeno 15 miliardi di metri cubi di gnl entro la fine dell'anno. L'Ue si è impegnata a ridurre di due terzi il consumo di gas russo quest'anno attraverso le importazioni da altri paesi e l'espansione delle energie rinnovabili. Sul tavolo del Consiglio europeo oggi c'è proprio il dossier energia, settore su cui Zelensky vorrebbe più decisione da parte dell'Ue, in tema di sanzioni a Mosca. C'è però chi frena, come il premier belga Alexander De Croo. "Nelle settimane passate abbiamo preso delle decisioni irreversibili che ci porteranno nel medio-lungo periodo a disconnetterci dall'energia russa - dice De Croo -, ma un intervento immediato avrebbe un impatto pesantissimo sulle nostre economie". Intanto la società Nord Stream 2 Ag a breve presenterà una petizione di fallimento, anticipa la stampa tedesca.