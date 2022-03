I limiti della “responsabilità di proteggere” gli ucraini secondo i suoi stessi promotori

Nel 2008, Madeleine Albright, ex segretario di stato americano morta mercoledì a 84 anni, pubblicò un suo articolo sul New York Times dal titolo: “La fine dell’interventismo”. Durante gli anni Novanta, la Albright era stata una grande promotrice della leadership americana nel mondo, in pace e soprattutto in guerra: da ambasciatrice all’Onu, fece pressioni per l’intervento americano nella guerra dei Balcani nel 1995 e ancora quattro anni dopo, da capo della diplomazia dell’Amministrazione Clinton, quando il presidente serbo Slobodan Milosevic attaccò il Kosovo. Era un falco liberal, insomma, gran sostenitrice dell’interventismo umanitario. Per questo il suo articolo nel giugno del 2008 in cui spiegava perché quella dottrina era finita fece scalpore. Si concludeva così: “Al cuore del dibattito c’è la domanda su che cosa sia il sistema internazionale. E’ soltanto una collezione di dadi e bulloni legali fissati assieme dai governi per difendere i governi? O è un framework in trasformazione di regole fatte per rendere il mondo più umano?”.

