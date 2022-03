In Europa non c'è accordo sull'embargo petrolifero e c'è una spaccatura sui prezzi dell'energia

Bruxelles. A un mese dall’inizio della guerra, l’Unione europea è entrata in una fase pericolosa di autocompiacimento sulla sua reazione all’aggressione della Russia contro l’Ucraina. I capi di stato e di governo dei ventisette, nel Consiglio europeo di oggi e domani, dovrebbero concentrarsi sul consolidamento delle sanzioni già adottate. “Putin pensava che avrebbe diviso l’Ue e i nostri alleati: si è sbagliato. Abbiamo imposto le sanzioni più pesanti che abbiamo mai adottato”, ha detto ieri il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, con toni autocelebratori. La bozza di conclusioni del vertice include la minaccia di nuove misure restrittive. Ma, malgrado le prevedibili pressioni di Joe Biden, per ora non c’è nulla di concreto. Un embargo sulle importazioni di petrolio “da un giorno all’altro farebbe piombare il nostro paese e l’intera Europa nella recessione” con “centinaia di migliaia di posti di lavoro a rischio”, ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz.

