Orbán mette il veto alle sanzioni sul petrolio russo, e altri si nascondono dietro Budapest

L’Ungheria di Viktor Orbán ieri ha messo il veto a un embargo dell’Unione europea sulle importazioni di petrolio dalla Russia, permettendo ad altri stati membri di nascondersi dietro il “no” di Budapest per evitare di dover decidere se smettere di finanziare la guerra di Vladimir Putin in Ucraina. Sulle sanzioni contro le importazioni energetiche dalla Russia, “il consenso europeo non sarà certamente possibile”, ha detto il ministro ungherese degli Esteri, Péter Szijjártó. Per Orbán, l’energia russa è una linea rossa che non va superata. “Non sosterremo sanzioni che mettono a repentaglio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Ungheria”, ha spiegato Szijjártó, sottolineando che d’ora in poi l’Ungheria indurirà la sua posizione nell’Ue e nella Nato per difendere i propri interessi nazionali. Mentre Szijjártó faceva la sua conferenza stampa (solo con giornalisti amici, ma trasmessa via Facebook), gli altri ministri degli Esteri dei ventisette stavano discutendo della possibilità di un quinto pacchetto di sanzioni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE