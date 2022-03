La nuova energia non è una parentesi

Prima di tutto rassicurare. Ma non sulle conseguenze della guerra ucraina o sul costo dell’energia. Ma sul fatto che costi quel che costi la transizione verde, il Fit for 55 non si fermeranno e anzi costituiscono la risposta alla crisi energetica dell’Europa. Convinti che le rinnovabili ci tireranno fuori dal pantano in un batter d’occhio. Intanto la Germania spinge sul carbone, ordina due nuovi terminali a gas e pensa di riprendere le trivellazioni nel mare del Nord. Idem più o meno, con diverse sfumature, tutti gli altri paesi compresa l’Italia.

