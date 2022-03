Meno tasse sui carburanti

I prezzi di diesel e benzina in Italia non sono mai stati così cari. Ormai superano abbondantemente i 2 euro al litro e in alcuni casi il gasolio costa più della benzina, nonostante l’accisa più bassa. I rialzi si registrano dall’inizio dell’anno sulla scia dei prezzi folli sui mercati petroliferi, ma è con l’invasione dell’Ucraina che le quotazioni del Brent hanno superato costantemente i 100 dollari al barile e non accennano a rientrare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE