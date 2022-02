Tutti i fronti e le divisioni sulla tassonomia dell'Ue

La Commissione non vuole fare passi indietro. Le critiche aumentano e non vengono solo dai paesi membri. Troppi compromessi

Bruxelles. La Commissione europea oggi presenterà formalmente la sua proposta per inserire gas e nucleare nella tassonomia, la classificazione degli investimenti considerati in linea con il Green deal, nonostante il rischio di innescare un conflitto tra stati membri e una rivolta del Parlamento europeo. La bozza della proposta è già stata inviata per consultazioni alle capitali il 31 dicembre 2021, poche ore prima della mezzanotte, con settimane di ritardo rispetto al calendario iniziale. Quel documento era già stato il risultato di un complicato gioco di equilibrismo per tenere conto delle esigenze di grandi paesi su fronti contrapposti in termini di mix energetici e visione sulle tecnologie del futuro per combattere il cambiamento climatico.