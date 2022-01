La tassonomia del Green deal rischia di saltare 

La proposta della Commissione europea di inserire il gas e il nucleare nella tassonomia del Green deal rischia di non sopravvivere alla prova degli stati membri e del Parlamento europeo. La bozza inviata il 31 di dicembre 2021 alle capitali per chiedere un parere prima della proposta formale sulla classificazione degli investimenti verdi ha causato un’ondata di giudizi negativi. Nel fine settimana è stata la Germania a rendere pubblica la sua valutazione: il governo di Olaf Scholz non solo è contrario all’inclusione del nucleare tra le fonti energetiche considerate come verdi, ma vuole un regime più flessibile per il gas. Austria e Lussemburgo hanno già annunciato un ricorso davanti alla Corte di giustizia dell’Ue contro il nucleare. La Spagna ha criticato la bozza, perché “gas naturale e nucleare non possono essere considerati tecnologie verdi o sostenibili”. L’Italia, come la Germania, vuole regole meno rigide per le centrali a gas. I Paesi Bassi, per contro, hanno chiesto di escludere del tutto il gas.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE