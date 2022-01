Olaf Scholz presenta la sua agenda al Forum di Davos

Dovrò iniziare questo mio intervento con qualcosa per cui i tedeschi non sono particolarmente famosi: l’ottimismo”. Comincia così, con una battuta che una battuta non è, il primo intervento di Olaf Scholz al Forum di Davos, il Forum economico svizzero che ogni anno fa il punto della situazione nel mondo e nella politica. Un punto della situazione che, negli ultimi anni, è apparso sempre più difficile da mettere a fuoco, non solo a causa della pandemia (che ha costretto gli organizzatori, per la seconda volta a spostare il forum dai saloni di Davos alle videoconferenze) ma anche per le direzioni disordinate e contraddittorie nelle quali il mondo, da qualche tempo, ha preso a muoversi. Olaf Scholz, a un mese dal suo insediamento, ha fatto il suo esordio a Davos presentando la sua agenda. Un'agenda che è allo stesso tempo quella di cancelliere, di presidente di turno del G7 e di aspirante erede di Angela Merkel alla guida dell’Unione europea. I punti all’ordine del giorno dei prossimi mesi e anni, secondo Scholz sono tre: la faccenda ucraina, la crisi Covid, e la transizione energetica.

