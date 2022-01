Così l'Ue s'è ritrovata senza voce nel dialogo tra America e Russia

Bruxelles. Vladimir Putin ha già ottenuto una vittoria significativa usando la minaccia di invadere l’Ucraina per costringere gli Stati Uniti a negoziare una nuova architettura di sicurezza in Europa: l’Unione europea in quanto tale è assente dai tre tavoli delle discussioni di questa settimana. A Ginevra ieri, a Bruxelles domani e a Vienna giovedì, sono gli Stati Uniti, la Nato e l’Ocse a trattare con i rappresentanti di Putin. L’Ue e i suoi stati membri possono dare la colpa a se stessi: malgrado anni di discussioni, concetti come “sovranità europea”, “autonomia strategica”, “difesa dell’Ue” e “Commissione geopolitica” sono rimasti slogan privi di contenuto. La forza di Putin deriva dalla debolezza dell’Ue.

