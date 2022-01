L'Unione europea teme una nuova Yalta

Bruxelles si è tenuta lontana dai fatti kazaki, ma intanto sui social girava una mappa che sovrapponeva l’enorme Kazakistan ai paesi dell’Europa. E’ largo dalla Francia all’Ucraina, lungo dalla Lituania alla Grecia: un territorio così grande destabilizzato è un problema anche per l’Ue. Ma in questi giorni gli europei erano impegnati su un altro fronte, hanno condannato le violenze kazake, ma era all’Ucraina che guardavano con attenzione. Lunedì russi e americani si incontreranno a Ginevra per discutere le famose linee rosse che secondo Mosca la Nato dovrebbe rispettare per non minacciare la sicurezza russa. Le richieste del Cremlino sono inaccettabili, ma gli Stati Uniti si sono dimostrati pronti a discutere. La Russia dice che non ha intenzione di invadere l’Ucraina, nonostante abbia posizionato centomila truppe lungo i suoi confini, ma che vuole ridisegnare l’assetto internazionale perché quello stabilito anni fa è antiquato e non rappresenta più una sicurezza. Ma ai tavoli che sono stati organizzati a Ginevra per discutere l’argomento, l’Ue non è stata invitata, nonostante le richieste di Mosca riguardino proprio la sua sicurezza. E’ assente, nonostante abbia chiesto più volte di partecipare.

