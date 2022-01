La missione degli autocrati in Kazakistan

La Russia manda le sue truppe a reprimere le proteste dei kazaki, promette un'operazione rapida che chiama "nel nome della pace". Aumentano gli scontri, i morti, la nazione è in fiamme e Putin e Lukashenka, aiutando Tokayev, cercano di placare anche le loro paure

Il Kazakistan è isolato. Internet funziona a singhiozzo, nessuno esce e nessuno entra, fatta eccezione per le truppe del Csto, l’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva, una Nato dell’est, costituita da Russia, Bielorussia, Armenia, Tagikistan, Kirghizistan e Kazakistan. E’ la Russia a guidare l’organizzazione, che anche se fondata trent’anni fa, è la prima volta che prende una decisione simile: aiutare uno dei paesi che la compongono per sedare delle rivolte interne. Il Kazakistan non è stato attaccato da nessuna potenza straniera, ma i suoi cittadini, a partire da una rivendicazione economica legata ai prezzi del carburante, hanno portato lo scontro su un terreno politico.