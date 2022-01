Ci sono anche le criptovalute all'origine delle rivolte in Kazakistan

La crisi kazaka rischia di avere fortissime ripercussioni non solo sui fronti geopolitico ed energetico, ma anche su quello delle mining farm – strutture di elaborazione dati per la creazione delle monete digitali

La rivolta, in fase di durissima repressione, tentata in Kazakistan è iniziata per l’improvviso impennarsi del prezzo del carburante. Che nulla ha a che vedere con la spregiudicata politica energetica di Putin. In realtà, però, da mesi nel paese si registravano problemi sul fronte della soddisfazione della domanda interna di elettricità, legati alla forte espansione di un settore specifico: quello delle criptovalute. Le mining farm – strutture di elaborazione dati per la creazione delle monete digitali – presenti nel paese sono infatti aumentate esponenzialmente dopo che l’estate scorsa la Cina aveva deciso di metterne al bando l’attività perché troppo dispendiosa in termini energetici.