Che fare con i Bitcoin?

"Crackdown on everything”, titolava qualche giorno fa il Washington Post commentando le gigantesche decisioni che il Partito comunista cinese, negli ultimi mesi, sta prendendo su tutti i settori della vita pubblica e privata del paese. Regolamenta i videogiochi, i debiti delle aziende, limita il potere dei colossi tecnologici. Il metodo è quello dei regimi autoritari: ciò che può far male alla propaganda o sfugge al suo controllo il Partito lo sottomette, lo vieta. Come molti altri paesi, Pechino non è riuscita ancora a creare una cornice legale a una delle attività più redditizie degli ultimi anni: la moneta virtuale. E così ha scelto la via più facile: ieri la Banca centrale cinese ha dichiarato “illegali” tutte le attività legate alle criptovalute, quindi anche gli scambi in moneta digitale con i paesi esteri. A maggio scorso, la Banca aveva già vietato alle istituzioni finanziarie cinesi di fornire servizi in criptovalute, ma il problema era rimasto, perché i trader avevano continuato a usare le piattaforme straniere. Poco dopo il governo cinese aveva vietato le attività di “mining”: fino a poco tempo fa il 65 per cento dei “minatori” di criptovaluta era in Cina.

