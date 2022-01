Il Kazakistan è molto arrabbiato

Ieri è stato il terzo giorno di proteste in Kazakistan, ex repubblica sovietica ancora fortemente legata a Mosca. I cittadini, che non sono soliti scendere in piazza, hanno incominciato manifestando contro l’aumento del prezzo del gas di petrolio liquefatto (Gpl) e piano piano, gli slogan per le strade hanno iniziato a diventare sempre più politici. Il Kazakistan è stata l’ultima repubblica sovietica a diventare indipendente, ma non sono stati compiuti grandi progressi democratici, tanto che il Parlamento è privo di opposizione. A capo della nazione, dal 1990, cioè da prima della fine dell’Unione sovietica, c’è Nursultan Nazarbayev, che soltanto nel 2019 ha fatto un passo indietro: ha ceduto la carica di presidente a Qasim-Jomart Tokayev, ma il potere rimane nelle sue mani. Nazarbayev ha un rapporto molto stretto con il presidente russo Vladimir Putin, tanto che, quando Putin annunciò una riforma della Costituzione che gli consentisse di rimanere in carica oltre i due mandati consecutivi, molti si sarebbero aspettati una manovra al presidente kazako, ma Putin scelse altre strade.

