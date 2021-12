Quattro ore con Vladimir Putin ad ascoltare il suono della caduta dell'Urss

Se la Russia invaderà o no l’Ucraina non lo sa ancora neppure Vladimir Putin. La domanda durante la lunga conferenza stampa di fine anno, che si è tenuta ieri, gli è stata posta più volte. Ma Putin ha sempre dato risposte elusive, ora parlando dei missili americani, ora dell’identità del popolo ucraino, ora del senso di insicurezza della nazione russa, ma ha abbassato i toni rispetto ai giorni precedenti, in cui aveva detto che la possibilità di un intervento “tecnico-militare” per rispondere alle “provocazioni” della Nato non era remota. Domani i toni potrebbero tornare gli stessi, ma ieri si è preso il palco per quasi quattro ore e, tra una domanda sugli eventi sportivi a Ufa, una sulla gestione della spazzatura e l’altra sui treni in ritardo, sapeva bene che tutti aspettavano soltanto le sue parole sull’Ucraina e sulla guerra.

