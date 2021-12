Mosca fa alla Nato proposte anacronistiche per dire: io ci ho provato

La Russia dice di volere garanzie legali da parte degli Stati Uniti e chiede che il ruolo dell'Alleanza atlantica sia limitato non soltanto in Ucraina ma anche in paesi come la Polonia. Washington sembra possibilista, ma le richieste sono difficili da accettare: cacellano trent'anni di storia

La Russia ha mandato agli Stati Uniti e alla Nato una proposta difficile da accettare, un elenco pretenzioso di richieste di garanzie di sicurezza che vorrebbero limitare il ruolo dell’Alleanza atlantica non soltanto in Ucraina ma anche Europa orientale, regione del Caucaso e in Asia centrale. Mosca da settimane sta ammassando truppe lungo il confine con l’Ucraina, fomentando la paura di un’invasione e ora chiede agli Stati Uniti di non stabilire nuove basi militari sul territorio degli stati a lei vicini e alla Nato di garantire che bloccherà la futura adesione a qualsiasi ex repubblica sovietica. Un ritorno indietro di trent’anni, che cancella la storia della nazioni che hanno cercato una loro strada attraverso alleanze con i paesi occidentali. La proposta vieterebbe anche di dispiegare forze in paesi ex comunisti, come la Polonia, i paesi baltici o la Repubblica ceca. E in cambio offre un ritorno alla riaffermazione del principio secondo il quale Mosca e Washington “non si considerano avversari” e che “risolveranno tutte le controversie pacificamente e si asterranno dall’uso della forza”.