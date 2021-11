Putin, il signore delle copertine

Il nuovo numero della rivista britannica New Statesman ha messo in copertina Vladimir Putin che afferra il mondo. Lo rigira tra le mani e gli rimane appiccicato tra le dita: lo deforma, ma senza sapere bene che forma dargli, lo trasforma in caos. Qualche settimana fa anche l’Economist aveva messo in copertina il presidente russo, era in bianco e nero, la sua figura sullo sfondo, in primo piano il palmo, gigante, della sua mano. Dal suo bunker, fisico e mentale, nel quale si era rinchiuso durante la pandemia, il capo del Cremlino ha ricominciato a far sentire la sua presenza, soprattutto lungo i confini con l’occidente, e questo l’ha riportato sulle copertine. Le due cover, come tante altre che sono state pubblicate in passato sul capo del Cremlino, hanno in comune una cosa: le mani. Le mani che reprimono, come nel caso dell’Economist che racconta la trasformazione della Russia da autocrazia a dittatura. Le mani che si appropriano, come nel caso del New Statesman, che invece si domanda se il capo del Cremlino stia preparando una guerra contro l’Ucraina. Delle tensioni politiche in Russia si parla sempre meno, Alexei Navalny è ormai in prigione e ci rimarrà ancora per due anni e i suoi collaboratori, senza di lui, non sanno come organizzarsi – anche perché c’è una legge che li definisce estremisti se portano avanti la loro attività politica, al pari dei militanti dello Stato islamico. La repressione del Cremlino sta colpendo con poco rumore, perché ha l’effetto tragico dell’abitudine, ma con molta forza. Ma il Putin che tutti guardano con insistenza è quello che si sporge dai suoi confini: il signore della guerra, che poi finisce in copertina, con le mani che sono sempre pronte a dirigersi verso l’Ucraina.

