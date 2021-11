La guerra tra Kirill e Bartolomeo è un problema anche per Roma

Roma. Nessun segnale di pace né di tregua fra il patriarca di Mosca Kirill e quello di Costantinopoli, Bartolomeo. Anzi, la frattura che li divide da quando nel 2018 Bartolomeo riconobbe la Chiesa autocefala ucraina (prima legata a Mosca), si fa più larga. In un’intervista concessa alla tv Russia 1, Kirill ha parlato di “pagina tragica nella storia della Chiesa ortodossa”, accusando Bartolomeo di ritenersi “leader del mondo ortodosso. Egli – ha aggiunto – è il primo fra gli uguali, ma si considera il primo sopra tutti gli altri. E’ sedotto dalla stessa idea la cui realizzazione portò alla divisione del cristianesimo in quello orientale e quello occidentale”. Dopo averlo dichiarato scismatico, Kirill rincara la dose: “Il Patriarcato era ed è finora sotto il controllo delle forze politiche non ortodosse e, in generale, il Patriarca Bartolomeo deve, non dico sottomettersi, ma correlare la sua posizione con quel contesto liberale che esiste nei paesi occidentali e negli Stati Uniti. In un certo senso, la Chiesa in occidente è abbastanza vulnerabile”.

