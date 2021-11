Com'è nata la nuova cortina di ferro nell'est dell'Ue

Com’è fatto un cattivo? Ognuno lo immagina come vuole, come può. Abbiamo fatto un sondaggio approssimativo: tanto per cominciare, per molti lo stereotipo del cattivo è uomo. Se donna, la cattiva è bella. Se uomo, è bruttissimo, spesso con il cappello in testa e basso. Questo probabilmente è un riflesso della nostra storia: il secolo breve è stato pieno di persone non alte che hanno fatto cose terribili. Poi i buoni hanno vinto, non erano tutti degli stangoni e a noi europei hanno regalato il migliore dei mondi in cui vivere.

