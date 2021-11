Un summit glaciale tra Biden e Xi

Il presidente americano Joe Biden ripete spesso che nessun leader, più di lui, conosce il presidente cinese Xi Jinping. Eppure non bastano l’intesa e il rapporto personale per sbloccare la relazione tra le prime due potenze del mondo. Anche un summit virtuale è un ritorno solo a metà alla diplomazia: i due leader non si sono mai incontrati di persona da quando Biden si è insediato alla Casa Bianca, e le conversazioni telefoniche non sono sufficienti. Perfino i funzionari a Washington ieri minimizzavano le aspettative: niente grandi annunci, nessuna svolta epocale, solo un passo in più nel ritorno al dialogo. Che è sempre più a rischio, perché le aree di tensione tra America e Cina si stanno moltiplicando, e non è ancora escluso del tutto che l’America possa annunciare, nei prossimi giorni, un boicottaggio dei Giochi olimpici di Pechino 2022.

