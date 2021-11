Così la sindrome Aukus riscrive la geopolitica mondiale

Ora la propulsione nucleare per i sottomarini crea una nuova alleanza militare in chiave anti Cina che rimescola tutto nel Pacifico (e da noi) per i prossimi decenni. Alcuni comandanti italiani ci spiegano come

"Fluida”. Per il contrammiraglio Michele Cosentino questa storia è così. In senso letterale e simbolico. In Marina dal 1974 al 2014, inizialmente a bordo di unità subacquee, Cosentino è uno degli esperti, tecnici, studiosi, sommergibilisti e alti ufficiali (in congedo) della Marina militare italiana che fanno parte del Cesmar, il Centro studi di geopolitica e strategia marittima. Sono stati consulenti e protagonisti di questa storia in esclusiva per il Foglio. Una storia che comincia il 15 settembre, quando il premier australiano Scott Morrison annuncia la sottoscrizione di un accordo denominato Aukus (la trilaterale Australia, Uk, Usa) per la realizzazione di sottomarini d’attacco a propulsione nucleare (Ssn, secondo la classificazione statunitense). Da allora questa storia si è tanto intricata che sembra la trama di un nuovo genere: la guerra sommersa del Terzo millennio. Una trama che si occulta nella grey zone, “quel limbo tra pace e guerra”, come la definisce il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace, e “Below the Edge of Darkness”, sotto il limite dell’oscurità, quel mondo che rientrava nella “Teoria dell’abisso”, secondo cui la vita decresceva al crescere della profondità.