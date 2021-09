Per Londra Aukus fa molto Global Britain, e pazienza per i francesi

La gran settimana dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, l’appuntamento annuale della diplomazia globale, s’apre con una crisi spettacolare tra parte del mondo anglosassone – America, Regno Unito e Australia – e l’Europa (o sarebbe meglio dire la Francia ché la compattezza del continente non è affatto scontata) su come porsi e quindi gestire i problemi in Asia. Fino a qualche giorno fa, l’Afghanistan e il suo futuro erano al centro del dibattito, ora c’è anche la commessa dei sottomarini che i francesi pensavano di vendere agli australiani (per 40 miliardi di euro) e che invece non hanno venduto più: in entrambi i casi c’entra la Cina con la sua aggressività e le sue sfere di influenza. La questione di fondo non è nuova, ma in poche settimane è diventato più urgente schierarsi, ancor più se l’America si mette a fare politica internazionale senza consultarsi con l’Europa e prima lascia l’Afghanistan ai talebani e quindi più vicino alla Cina poi fa da scudo tecnologico-marino all’Australia in chiave anticinese. E gli altri? In Europa, dove si osserva piuttosto allibiti quest’ultima involuzione diplomatica, il conflitto più sentito è quello tra la Francia e il Regno Unito: anche qui nulla di nuovo, ma sempre peggio.

