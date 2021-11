Lukashenka ha già raggiunto tre obiettivi. Ecco quali

Lungo il confine tra Unione europea e Bielorussia c’è una crisi umanitaria orchestrata dal dittatore bielorusso Aljaksandr Lukashenka, un presidente non eletto ma che si è preso la carica con la prepotenza e che non accetta le rimostranze dei suoi vicini, gli europei, che con questa usurpazione non sono d’accordo. Lukashenka vuole mantenere il potere a ogni costo, e non ha paura ad aumentare la tensione con l’Ue. Perché lo fa? Perché non soltanto vuole la Bielorussia per sé, ma vuole anche che gli altri lo riconoscano come legittimo presidente, cosa che l’Ue non ha fatto. “Durante gli ultimi voti la strategia del riconoscimento passava attraverso la liberazione dei prigionieri politici”, dice al Foglio Pavel Slunkin, oggi esperto dello European Council on Foreign Relations, che ha lavorato anche per il ministero degli Esteri di Minsk. “All’epoca però controllava ancora la nazione, ora invece il 60 per cento della popolazione non lo vuole più e il 70 vorrebbe nuove elezioni. Quindi ha cambiato strategia”. La strategia è quella che seguiamo da agosto del 2020, è fatta di violenza per le strade, di arresti e processi sommari. Per rimanere in piedi, Lukashenka ha trasformato la nazione “in un campo di prigionia”: centinaia di migliaia di persone sono in carcere, altrettante sono fuggite. Sa che quanto ha fatto è inaccettabile per l’Ue, ma vuole essere ugualmente riconosciuto e se gli europei non sono pronti a farlo, allora lui è pronto a costringerli. Questo è il senso della crisi che ha creato al confine.

