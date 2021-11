Altro che sanzioni. Ecco le vere misure che servono per fermare Lukashenka

La giornata di Aljaksandr Lukashenka era iniziata con la consapevolezza di nuove sanzioni in arrivo e se il dittatore, durante una riunione con i suoi uomini, sembrava incline ad abbandonare lo scontro diretto, nel corso della giornata ha recuperato i toni di sempre: “Non c’è spazio per una ritirata” e ha minacciato di organizzare voli diretti fino a Monaco, per portare i migranti direttamente in Germania. L’Ue non si è fatta intimidire e ha dato il via libera all’estensione del regime delle sanzioni: i ministri degli Esteri dei Ventisette hanno stabilito che saranno colpiti i soggetti coinvolti nel trasporto dei migranti al confine. La lista arriverà nelle prossime settimane, e al suo interno ci saranno compagnie aeree, agenzie di viaggi, alberghi che hanno ospitato i migranti e anche singole persone coinvolte.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE