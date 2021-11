Il blocco di Nord Stream 2 è solo formale, ma il rinvio peserà

Nord Stream 2 ha subìto un’inattesa battuta d’arresto, quando il 16 novembre l’Autorità federale tedesca per le reti ha sospeso la procedura di certificazione del gasdotto russo come operatore di trasmissione indipendente, per ragioni formali. Il via libera a Nord Stream 2 non è compromesso. Ma la notizia è stata sufficiente a far ripartire verso l’alto il prezzo del gas in Europa. Il contratto di dicembre del Ttf – il future a un mese olandese utilizzato come riferimento per il mercato europeo – è passato in pochi secondi da 84 a 89,5 euro Megawatt ora. Operatori e analisti vedono la Russia come la chiave per risolvere il problema dei prezzi dell’energia nel breve periodo. Ma hanno anche ben presente la facilità con cui Vladimir Putin fa oscillare i listini europei. Che sia per irritazione o destabilizzazione, la paura è che questo inverno Putin decida di lasciare al freddo l’Europa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE