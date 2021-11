L'Ue alle prese con due bulli e mezzo

“Forniamo calore agli europei e loro ci stanno minacciando di chiudere le frontiere. E se bloccassimo il transito di gas?”. La minaccia da bullo è di Aljaksandr Lukashenka, il dittatore bielorusso che da un anno conduce una battaglia contro il suo stesso popolo, dopo essersi autoproclamato vincitore di un’elezione persa, e che da qualche mese cerca in ogni modo di mettere in crisi chi contesta il suo sopruso: l’Europa. Lo ha fatto con un’arma che l’Ue stessa, suo malgrado, gli ha consegnato, e che prima di lui avevano utilizzato altri: i migranti. Da giugno gli uomini di Lukashenka portano persone che provengono soprattutto dal medio oriente alla frontiera con Lituania, Polonia e Lettonia. I numeri degli arrivi non sono da crisi migratoria – finora ne sono entrati circa seimila – ma sono i metodi a essere brutali – e tutto avviene all’interno di uno schema che il regime bielorusso ha orchestrato dall’inizio alla fine: non si affida a trafficanti, è lui il trafficante. “Consiglierei – ha continuato Lukashenka – alla leadership di Polonia, Lituania e ad altre persone senza cervello di pensarci su intensamente”. Il dittatore minaccia per evitare che l’Ue gli imponga nuove sanzioni ed è molto infastidito dal fatto che Varsavia abbia chiuso uno dei principali valichi di frontiera: in alcuni punti, ci vogliono più di cinquanta ore per attraversare il confine e a rimanere bloccati sono soprattutto i camion che trasportano merci. Lukashenka ha detto di aver incaricato il suo primo ministro di pensare a misure di ritorsione, come tagliare l’erogazione di gas naturale chiudendo il gasdotto Yamal. Dall’Ue ha risposto Paolo Gentiloni, commissario europeo all’Economia, che ha detto che gli europei non si fanno “intimidire da Lukashenka”, e che la decisione di tagliare il gas non può neppure prenderla. Il gasdotto Yamal appartiene alla russa Gazprom e qualsiasi taglio deve essere approvato da Mosca.

