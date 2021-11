Sulla frontiera tra Ue e Bielorussia non è in corso una crisi migratoria, ma politica

Il premier polacco, Mateusz Morawiecki, ieri ha accusato Aljaksandr Lukashenka di “terrorismo di stato” nel momento in cui la Bielorussia continua a inviare migliaia di migranti alla frontiera con la Polonia per rispondere alle sanzioni dell’Unione europea. “Questa non è una crisi dei migranti. È una crisi politica con un unico obiettivo: destabilizzare la situazione nell’Ue”, ha detto Morawiecki. Circa duemila migranti rimangono bloccati nella “no man’s land” che è diventata la zona di confine tra i due paesi. Per la maggior parte di loro è impossibile oltrepassare il filo spinato sorvegliato da 12 mila soldati polacchi o tornare indietro in Bielorussia dove le forze di sicurezza di Lukashenka non lasciano passare. Con donne e bambini in un bosco al freddo, e almeno una decina di morti nelle scorse settimane, si annuncia una crisi umanitaria di grandi proporzioni ai confini dell’Ue.

