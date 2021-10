Von der Leyen e Michel, la coppia disfunzionale dell'Ue

Da quando Ursula von der Leyen e Charles Michel hanno assunto i loro incarichi, il primo dicembre del 2019, hanno iniziato a litigarsi il ruolo di “presidente dell’Europa” sulla scena internazionale, l’interlocutore unico, quello più autorevole e più credibile. Von der Leyen è presidente della Commissione europea, Michel è il presidente del Consiglio europeo, formalmente hanno competenze e mandati distinti, ma le relazioni internazionali e la leadership spesso trascendono le formalità e comunque se la stragrande maggioranza dei cittadini europei non saprebbe dire che differenza pratica c’è tra la Commissione e il Consiglio figurarsi se si può pretendere che lo facciano i leader stranieri: conta chi parla, chi compare, chi si presenta, chi prende l’iniziativa, chi si mostra. E così è cominciata la rincorsa, a volte con tratti comici, tra la von der Leyen e Michel, e ogni evento internazionale diventa un pretesto per scatenare quella che i francesi chiamano la “guéguerre”, la guerra piccina tra i due leader che dovrebbero proiettare nel mondo la visione unitaria e coordinata di ventisette paesi. Un esempio: nel giugno del 2020 era organizzato un incontro in videoconferenza con il premier inglese Boris Johnson, per discutere di Brexit – uno dei diecimila “Brexit day” che ci siamo dovuti sorbire di là e di qua della Manica. Chi partecipa dalla parte europea? Discussioni infinite, perché la politica estera e di sicurezza spetta al presidente del Consiglio europeo ma tutte le politiche comunitarie spettano alla presidente della Commissione e il divorzio con il Regno Unito è tutto questo e molto di più. Alla fine si presentano entrambi, accompagnati dal presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ma subito dopo l’incontro, lo staff di Michel si è gettato sui social per dare per primo il resoconto della conversazione e quindi di fatto intestarsela. La guéguerre è piena di episodi come questi, tanto che la coppia disfunzionale dell’Ue è diventata non tanto materiale da pettegolezzo, ma materiale politico.

