Kiev sigla un patto con l'Ue sull'aviazione, ma si tormenta per il gas

C’è sempre lo stesso gioco di aspettative quando le istituzioni europee incontrano il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Le aspettative sono grandi da parte degli ucraini, il compito degli europei sembra invece quello di smorzarle e riportarle alla realtà. Martedì si sono incontrati a Kiev il leader dell’Ucraina, uscito indenne dallo scandalo dei “Pandora Papers”, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Dopo aver ascoltato i leader delineare le promesse e le linee rosse, i giornalisti ucraini presenti alla conferenza stampa sembravano lì più per mostrare a Zelensky che anche questa volta Kiev ha ottenuto poco di pratico: ci sono date, una roadmap sull’adesione? c’è una strategia per l’energia? che si fa al confine orientale? chiedevano i giornalisti. Zelensky si fida degli alleati europei, arrivati in Ucraina per sapere a che punto sono le riforme promesse e la lotta alla corruzione. Da von der Leyen e da Michel, il presidente ucraino voleva rassicurazioni sulla sicurezza e, soprattutto, sull’energia. Perché l’incubo di Kiev, in questo periodo è che la Russia riduca le forniture di gas e che con l’apertura del Nord Stream 2 estrometta Kiev, che dal passaggio del gas russo ha rendite importanti. Gli europei hanno rassicurato Zelensky, dicendo che il transito per l’Ucraina non è in discussione e che Bruxelles sta cercando il modo di rendere possibili altre forniture a Kiev per ridurre la dipendenza dalla Russia. Von der Leyen ha citato la possibilità di utilizzare un gasdotto in Slovacchia. Kiev ha paura dell’inverno che sta arrivando e, considerate le ostilità con la Russia, non ha potuto far altro che rivolgersi agli europei, che stanno ugualmente cercando delle loro soluzioni​​.

