Sulla crisi energetica, l'Ue deve decidere se tenere l'approccio “chiunque inquina paga”

Il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, vuole portare il tema dell’aumento del prezzo dell’energia sul tavolo del Consiglio europeo per spingere i capi di stato e di governo a muoversi per alleggerire la bolletta dei consumatori. La Spagna ha inviato una lettera alla Commissione accusandola implicitamente di mettere la testa sotto la sabbia di fronte al rischio politico del Green deal. Per la prima volta in un documento semiufficiale viene evocata la possibilità di una rivolta come era stata quella dei gilet gialli in Francia. La Spagna è tra gli stati membri che hanno subìto il maggior incremento nei prezzi dell’energia. Il governo di Madrid è già intervenuto riducendo le tasse sulla bolletta e imponendo un prelievo sulle utility energetiche che non usano il gas per compensare i consumatori. Alcune misure potrebbe essere contestate dalla Commissione.

