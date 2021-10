Così Mosca utilizza la dipendenza dell'Ue dal suo gas per giocare con i prezzi

La Polonia mercoledì ha accusato la Russia di “manipolazione di mercato” e “coercizione” perché ritiene che Vladimir Putin stia alimentando l’aumento del prezzo del gas per trarne vantaggio ai danni dell’Europa. “Ci sono chiari segnali di manipolazioni di mercato” da parte di Gazprom, ha detto il sottosegretario polacco per il Clima, Adam Guibourgé-Czetwertynski, durante una riunione dei ministri dell’Ambiente dell’Ue dedicata all’impennata dei prezzi energetici: “Dobbiamo rimanere assertivi di fronte ai tentativi di coercizione della Russia”. Effettivamente, in quello stesso momento a Mosca, Putin stava dando un’ulteriore prova della sua capacità di utilizzare il gas e la dipendenza dell’Ue a fini politici. Sono bastate poche sue parole ambigue per riportare un po’ di calma nei mercati. “Pensiamo a un possibile aumento dell’offerta sul mercato, solo che dobbiamo farlo con attenzione. Mettetevi d’accordo con Gazprom e parlatene”, ha detto Putin. Mercoledì mattina il prezzo del gas all’ingrosso olandese con consegna a novembre – che è il punto di riferimento per il mercato europeo ed è già aumentato dell’800 per cento dall’inizio dell’anno – aveva raggiunto il massimo storico di oltre 150 euro per megawattora. Dopo l’intervento di Putin, alle tre del pomeriggio, era sceso a 114 euro.

