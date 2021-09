Che cosa vuol fare Putin dopo il voto

Il vero giallo delle elezioni alla Duma è stato l’orologio di Vladimir Putin, che nella ripresa in cui il presidente votava online segnava il 10 settembre. Un numero vicino alla realtà quanto i dati elettorali dei tre giorni di voto che si sono conclusi domenica, restituendo al partito di governo Russia Unita la maggioranza costituzionale nella camera bassa del Parlamento. Il 49 per cento di Russia Unita, quanto il 19 per cento del Partito comunista, è indicativo soltanto della misura di controllo che il Cremlino ha esercitato sulla macchina statale e sui media, e forse l’unico dato davvero interessante è quell’affluenza intorno al 45 per cento che conferma che non è più stagione di plebisciti e che il regime ha preferito convincere tutti gli scontenti a rimanere a casa, con le buone o con le cattive, e di andare sul sicuro con il voto elettronico e quello organizzato di dipendenti pubblici, militari e altri fedelissimi.



Il risultato del voto per la Duma non interessa tanto per il risultato finale, quanto per il metodo con cui è stato ottenuto. Il Cremlino ha messo da parte praticamente qualsiasi remora e parvenza di regole democratiche: centinaia di oppositori erano stati bloccati ancora nella fase della candidatura, gli osservatori internazionali ostacolati, le webcam antibrogli nei seggi smantellate. La giornata del voto è stata costellata da episodi di denunce di brogli, e di candidati e osservatori che venivano buttati fuori dai seggi, minacciati o addirittura arrestati. I risultati dello spoglio nelle circoscrizioni uninominali – dove viene eletta metà dei 450 parlamentari, e dove Alexei Navalny sperava di infliggere colpi pesanti ai putiniani con la sua lista del “voto intelligente” – si sono ribaltate al 99 per cento delle schede scrutinate, sempre a favore dei candidati ufficiali, mentre il ritardo nella pubblicazione dei dati del voto elettronico ha spinto perfino un leale sostenitore del Cremlino come il leader del Pc Gennady Zyuganov a chiedere di invalidare lo spoglio. Ma il rischio di vedere le elezioni non riconosciute dalla comunità internazionale è stato considerato secondario rispetto al mantenimento del controllo sul sistema.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE