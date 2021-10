La Polonia traccia una nuova strada per i sovranisti

Bruxelles. Confrontate ai disastri della Brexit nel Regno Unito, preso atto che gli elettori del continente non vogliono andarsene dall’Unione europea o dalla zona euro, le brigate sovraniste di destra e sinistra hanno trovato una nuova battaglia e un nuovo eroe. La battaglia è quella della primazia del diritto nazionale su quello europeo: le costituzioni e i tribunali nazionali devono prevalere sui trattati e sulla Corte di giustizia dell’Ue, invertendo così la gerarchia delle fonti del diritto che ha permesso alla costruzione comunitaria di stare in piedi e prosperare. L’eroe è il Tribunale costituzionale polacco, che ha dichiarato incostituzionali due articoli del trattato in un braccio di ferro con la Corte di giustizia dell’Ue, che ha ordinato di disapplicare diverse riforme del governo nazionalista di Varsavia che vìolano l’indipendenza della giustizia. “E’ tempo di restituire al diritto francese la sua primazia sul diritto europeo”, ha detto ieri Éric Zemmour, vecchio soldato di retroguardia delle brigate sovraniste, che sembra deciso a spostarsi in prima linea candidandosi alle elezioni presidenziali in Francia. E’ in concorrenza con Marine Le Pen che, se eletta, promette di organizzare un referendum per “costituzionalizzare” il principio della sovranità francese sul diritto dell’Ue.

