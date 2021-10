Polexit, atto primo

La Corte costituzionale polacca ieri ha messo Varsavia sulla strada della Polexit. In una sentenza che non ha precedenti nell’Unione europea, i giudici hanno stabilito che gli articoli 1 e 19 del trattato sono incompatibili con la Costituzione della Polonia. Il primo è quello costitutivo dell’Ue. Il secondo riguarda la Corte di giustizia dell’Ue, compresi gli obblighi per gli stati membri di stabilire “i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione”. Al di là delle finezze delle motivazioni, la Corte costituzionale non riconosce la primazia del diritto dell’Ue su quello nazionale. “La primazia della legge costituzionale sulle altre fonti del diritto risulta direttamente dalla Costituzione della Repubblica di Polonia”, ha detto il portavoce del governo nazionalista di Mateusz Morawiecki.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE