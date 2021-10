Il prezzo dei governi populisti

I governi di Ungheria e Polonia rischiano di dover aspettare ancora diverse settimane prima di poter ottenere i fondi del Recovery fund. La Commissione europea ha lasciato passare la scadenza di fine settembre, senza dare il via libera ai piani di ripresa e resilienza ungherese e polacco. Sia Varsavia sia Budapest non rispettano le condizioni sullo stato di diritto, l’indipendenza della giustizia e la lotta alla corruzione. Alla Polonia viene chiesto innanzitutto di decidere se intende rispettare la primazia del diritto dell’Ue – comprese le sentenze della Corte europea di giustizia – e poi di garantire l’indipendenza della giustizia. L’Ungheria non vuole sottostare alle raccomandazioni di Bruxelles sui meccanismi di controllo sull’uso dei fondi, gli appalti pubblici e la nomina di più procuratori.

