L'Ue sta abbandonando i Balcani

I capi di stato e di governo dell’Unione europea ieri sera a cena hanno discusso di Cina, Stati Uniti, Afghanistan e difesa per cercare di trovare una linea comune sui principali temi globali dall’Atlantico al Pacifico. La parola d’ordine era affermare “il ruolo dell’Ue sulla scena internazionale”. Ma quegli stessi leader oggi daranno prova della loro mancanza di visione strategica appena oltre l’Adriatico: in un summit con i paesi dei Balcani occidentali, i ventisette diranno ai loro interlocutori che scalpitano per entrare nell’Ue che la porta dell’adesione rimarrà chiusa negli anni a venire. Sono servite settimane di negoziati agli sherpa dell’Ue per produrre un documento in cui si invia un messaggio contraddittorio. “L’Ue riconferma il suo impegno per il processo di allargamento”, ma solo quando sarà assicurata “la capacità dell’Ue di integrare nuovi membri”.

