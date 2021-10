Il gelo tra Macron e Algeri

Tra la Francia di Emmanuel Macron e l’Algeria di Abdelmadjid Tebboune “rien ne va plus”, ha scritto ieri il Figaro commentando la crisi diplomatica esplosa in questi giorni. Tutto è iniziato il 28 settembre, quando la Francia ha annunciato una riduzione del 50 per cento dei visti rilasciati ai cittadini algerini, marocchini e tunisini, giustificando la decisione con il fatto che i tre paesi del Maghreb non facciano abbastanza per consentire il rimpatrio degli immigrati clandestini espulsi dal territorio francese. “L’Algeria deplora questo atto sventurato che crea precarietà e incertezza in un settore sensibile di cooperazione”, ha tuonato il ministro degli Esteri algerino Ramtane Lamamra, convocando l’ambasciatore di Francia ad Algeri, François Gouyette, per manifestare il proprio malcontento. Il 2 ottobre, in un contesto già particolarmente teso, il Monde ha riportato alcuni estratti di un colloquio avvenuto tra Macron e alcuni discendenti di combattenti della guerra d’Algeria.

